ПСС предупреждава за лоши условията за туризъм в планините днес

снимка: ПСС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около нула градуса, има умерен вятър, облачно и мъгливо е. Във високите части на планините превалява сняг, допълниха от ПСС, предаде БТА.

Вчера в района на Мусаленския циркус планинските спасители са реагирали на сигнал за пострадала жена, тръгнала към връх Иречек. Тя е имала сериозна фрактура на подбедрицата, казаха от ПСС. Общо шестима спасители са се отзовали, оказали са първа помощ и са транспортирали жената.

Жълт код за значителни валежи за седем области в страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!