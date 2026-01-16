ПСЖ 2:0 Лил с гол на Дембеле

снимка: Пиксабей

Пари Сен Жермен и Лил играят при 2:0 в мач от 18-ия кръг на френската Лига 1.



Гостите пропиляха две възможности в началото на мача, след което шампионите се съвзеха и Усман Дембеле (13') откри резултата. В началото на второто полувреме Дембеле отново прати топката във вратата на съперника, но той бе отменен заради засада. Съвсем скоро след това обаче носителят на "Златната топка" вкара изключително красив втори гол, с който до голяма степен предреши изхода от двубоя, предаде Спортал.

Хегемонът във Франция отдавна не е изпитвал толкова трудности на домашна сцена. Изненадващо в началото на новата година парижани не просто не са се откъснали традиционно на върха, но и изостават с точка от първото място. Първи към момента е Ланс, но шампионите поне за около 24 часа биха могли да оглавят класирането отново.

"Песовете" обаче не се намират в добро състояние и ще трябва да излязат от кризата, в която изпаднаха от началото на 2026 г. Те загубиха последователно от Рен (0:2) в шампионата и след това от Лион (1:2) за Купата на Франция.

