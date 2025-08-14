ПСЖ е кралят на Европа след обрат в края и драма с дузпи

Стопкадър MAX Sport 3

Уникална драма на футболния терен.

Отборът на Пари Сен Жермен официално е кралят на Европа! Това стана факт, след като французите сломиха отбора на Тонъм в мача за Суперкупата на УЕФА.

Голямото разочарование е за "шпорите", които водиха с 2:0 пет минути преди края на редовното време след головете на Мики ван де Вен (39') и Кристиан Ромеро (48'), но се пропукаха в края и златните резерви на Луис Енрике - Канг-Ин Лий (85') и Гонсало Рамош (90'+4'), възстановиха равенството. Междувременно и Брадли Баркола се разписа, но попадението му беше отменено заради засада, пише Sportal.bg.

Така всичко опря до изпъление на дузпи, където голмайсторите на парижани от редовното време Канг-Ин Лий и Гонсало Рамиош отново бяха точни, а към тях се присъединиха още Усман Дембеле и Нуно Мендеш.

За французите дебют тази вечер прави новият страж Люка Шевалие, който пристигна преди броени дни от Лил. Той спаси една дузпа.

При дузпите:

2:3 Доминик Соланке

2:3 Витиня - ПРОПУСК

2:4 Родриго Бентанкур

3:4 Гонсало Рамош

3:4 Мики ван де Вен - ПРОПУСК

4:4 Усман Дембеле

4:4 Матис Тел - ПРОПУСК

5:4 Канг-Ин Лий

5:5 Педро Поро

6:5 Нуно Мендеш

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!