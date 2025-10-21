ПСЖ и Байер (Леверкузен) си вкараха 5 гола само за едно полувреме

снимка: Пиксабей

Пари Сен Жермен води убедително с 4:1 в гостуването на Байер (Леверкузен) от 3-тия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Уилян Пачо откри за парижани още в 7-ата минута, но Алейш Гарсия изравни от дузпа в 38-ата минута от дузпа.

Дезире Дуе обаче отново изведе тима на Луис Енрике напред в 41-вата минута, а Хвича Кварацхелия също се разписа три минути по-късно. Дуе пък вкара втория си гол в мача в продължението на първата част, видя Спортал.

И двата отбора с човек по-малко, след като червени картони получиха Роберт Андрих от "аспирините" и Иля Забарний от френския тим. В изпълненото със събития първо полувреме Алехандро Грималдо пък пропусна дузпа за Леверкузен в 28-ата минута. Защитаващият титлата си европейски клубен шампион Пари Сен Жермен започна силно и настоящата кампания в Шампионската лига с две победи, като особено впечатляващ бе успехът като гост на Барселона с 2:1. Леверкузен пък записа две равенства в първите си два мача.

