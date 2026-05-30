ПСЖ изравни на Арсенал, играят продължения

Кадър bTV Action

Пари Сен Жермен и Арсенал стигнаха до продължения, след като стигнаха до равенство 1:1.

В 6-ата минута Маркиньос не изчисти добре топката и това изведе Кай Хаверц, който демонстрира страхотна скорост и навлезе в наказателното поле, а накрая отправи бомбен шут, който влетя под гредата на безпомощния Сафонов - 1:0 за Арсенал, предава Гонг.

В 23-ата минута двубоят бе спрян за около минута, за да се освежат футболистите с вода. Паузата бе използвана и от треньорите на двата отбора, за да бъдат дадени наставления.

Малко преди края на първото полувреме Нуно Мендеш от ПСЖ проби и достави опасно центриране, като Фабиан Руис връхлетя върху топката, но ударът му с глава премина над вратата.

В 65-ата минута Кристиан Москера от Арсенал закъсня и атакува Хвича Кварацхелия в гръб в собственото си наказателно поле. Бранителят игра с топката, но първо събори съперника си и главният арбитър посочи бялата точка. След преглед с ВАР решението бе потвърдено. Зад топката застана Усман Дембеле, който изпрати по категоричен начин топката в десния ъгъл на Давид Рая, който не успя да уцели посоката.

В 72-ата минута Давид Рая от Арсенал допусна грешка при изнасянето на топката и Хакими пое кълбото след центъра на терена, като пусна пас към Дембеле, чийто завършващ удар бе разочароващ.

ПСЖ организира бърза контраатака в 77-ата минута и Хвича Кварацхелия дриблира великолепно, като завърши с бомбен удар в близкия ъгъл, но кълбото се отби от гредата.

Пет минути по-късно ПСЖ изпълни корнер на близката греда, но ударът на Пачо не намери рамките на вратата.

В 89-ата минута ПСЖ организира ново опасно нападение, като Дуе намери Витиня, който от границата на наказателното поле отправи силен изстрел, който премина много близко до напречната греда на лондончани.

В редовното време резултатът се запази 1:1 и в момента се играят продълженията.

Съставите:

ПСЖ: 39. Матвей Сафонов, 25. Нуно Мендеш, 51. Уилиан Пачо, 5. Маркиньос, 2. Ашраф Хакими, 17. Витиня, 8. Фабиан Руис, 87. Жоао Невеш, 14. Дезире Дуе, 7. Хвича Кварацхелия, 10. Усман Дембеле

Арсенал: 1. Давид Рая, 3. Кристиан Москера, 6. Габриел, 2. Уилям Салиба, 5. Пиеро Инкапие, 49. Майлс Люис-Скели, 41. Деклан Райс, 8. Мартин Йодегор , 19. Леандро Тросар, 7. Букайо Сака, 29. Кай Хаверц

