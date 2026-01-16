ПСЖ поведе на Лил в дербито във Франция

снимка: Пиксабей

Пари Сен Жермен и Лил играят при 1:0 в мач от 18-ия кръг на френската Лига 1.



Гостите пропиляха две възможности в началото на мача, след което шампионите се съвзеха и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле (13') откри резултата.

Хегемонът във Франция отдавна не е изпитвал толкова трудности на домашна сцена. Изненадващо в началото на новата година парижани не просто не са се откъснали традиционно на върха, но и изостават с точка от първото място. Първи към момента е Ланс, но шампионите поне за около 24 часа биха могли да оглавят класирането отново, предава Спортал.

"Песовете" обаче не се намират в добро състояние и ще трябва да излязат от кризата, в която изпаднаха от началото на 2026 г. Те загубиха последователно от Рен (0:2) в шампионата и след това от Лион (1:2) за Купата на Франция.

Парижани обаче също изпитаха сериозно сътресение преди броени дни, когато също отпаднаха от Купата. Те преклониха глава и то на "Парк де Пренс" срещу градския съперник Париж ФК (0:1). Така за първи път от 2023 г. вторият по сила турнир ще има различен носител, като момчетата на Луис Енрике ще опитат да предотвратат този сценарий и в Лига 1, където доминират неизменно от 2022 г. насам.

