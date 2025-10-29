ПСЖ с нова грешна стъпка във Франция

кадър: Диема Спорт

Отборът на Пари Сен Жермен направи нова грешна стъпка по пътя към защитата на титлата си в Лига 1, след като направи равенство 1:1 при визитата си на Лориен в среща от 10-ия кръг на френския шампионат.

Така парижани дръпнаха на върха минимално пред преследвачите, които още тази вечер могат да изпреварят момчетата на Луис Енрике, предава Спортал.

Шампионите могат да се сърдят само на себе си, тъй като Нуно Мендеш откри резултата в 50-ата минута, но при подновяването на играта възпитаниците на Луис Енрике се разсеяха и допуснаха атака, при която Игор Кариока изравни в 51-вата минута.

След това столичният гранд имаше още няколко чисти положения, но те не съумяха да ги реализират и така се стигна до 81-вата минута, когато Тео Льо Бри от домакините можеше да осъществи пълен обрат. Играчът на Лориен се освободи добре от пазача си в наказателното поле и нанесе удар точно покрай дясната греда. Момчетата на Луис Енрике също пропуснаха отлична възможност дълбоко в добавеното време, когато Витиня нанесе страховит удар от воле, но коженото кълбо прелетя над напречната греда.

Също така домакините показаха много чиста игра и техните играчи не си изкараха нито едно официално предупреждение в хода на двубоя. За сметка на това шампионите показаха лабилност в някои моменти и главният съдия на мача Уили Делажод показа оцвети в жълто Забарни и Баркола.

В следващия кръг Пари Сен Жермен ще посрещне Ница (1.11), докато Лориен има ново тежко предизвикателство в лицето на Ланс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!