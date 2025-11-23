реклама

ПСЖ си взе обратно върха във Франция

23.11.2025 / 00:00 0

Снимка Пиксабей

Пари Сен Жермен надви с 3:0 у дома Льо Авър в мач от 12-ия кръг на френската Лига 1, изигран на "Парк дьо Пренс" в Париж.

За ПСЖ точни бяха южнокореецът Кангин Лий в 29-ата, Жоао Невеш в 65-ата и Брадли Баркола в 87-ата минута, предава Фокус. 

С тази победа парижани окупират първото място с 30 точки. Льо Авър са 12-и с 14 пункта.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама