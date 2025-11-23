ПСЖ си взе обратно върха във Франция
Снимка Пиксабей
Пари Сен Жермен надви с 3:0 у дома Льо Авър в мач от 12-ия кръг на френската Лига 1, изигран на "Парк дьо Пренс" в Париж.
За ПСЖ точни бяха южнокореецът Кангин Лий в 29-ата, Жоао Невеш в 65-ата и Брадли Баркола в 87-ата минута, предава Фокус.
С тази победа парижани окупират първото място с 30 точки. Льо Авър са 12-и с 14 пункта.
