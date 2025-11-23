ПСЖ си взе обратно върха във Франция

Снимка Пиксабей

Пари Сен Жермен надви с 3:0 у дома Льо Авър в мач от 12-ия кръг на френската Лига 1, изигран на "Парк дьо Пренс" в Париж.



За ПСЖ точни бяха южнокореецът Кангин Лий в 29-ата, Жоао Невеш в 65-ата и Брадли Баркола в 87-ата минута, предава Фокус.



С тази победа парижани окупират първото място с 30 точки. Льо Авър са 12-и с 14 пункта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!