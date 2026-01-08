ПСЖ спечели Суперкупата на Франция след дузпи

Снимка Пиксабей

ПСЖ триумфира в Суперкупата на Франция след победа с дузпи над Марсилия, след като редовното време завърши при резултат 2:2.

Първото полувреме предложи само едно попадение. В 13-ата минута вратарят на Марсилия, Херонимо Рули, не успя да изчисти добре топката, създавайки хаос в защитата. Витиня овладя ситуацията и изведе Дембеле, който с точен техничен удар прехвърли вратаря за 1:0.

Марсилия успя да изравни в 87-ата минута, когато Уилян Пачо си отбеляза автогол след центриране на Траоре. Въпреки това ПСЖ отговори в добавеното време – в 96-ата минута Гонсало Рамош реализира след асистенция на Брадли Баркола, връщайки равенството, предаде "Фокус".

При дузпите ПСЖ показа по-хладнокръвие. Гонсало Рамош, Витиня, Нуно Мендеш и Дезире Дуе вкараха своите удари, а вратарят Лукаш Шевалие спаси два шута на противника, с което осигури трофея за парижани.

