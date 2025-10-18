ПСЖ загуби важни точки в голово шоу на "Парк де Пренс"

кадър: Диема спорт

Шампионът Пари Сен Жермен за пореден път през сезона направи грешна стъпка в Лига 1. Отборът на Луис Гарсия се добра до равенство 3:3 на "Парк де Пренс" срещу амбициозния Страсбург, който водеше с 3:1, но не издържа на финалния натиск на парижани. Брадли Баркола даде ранен аванс на ПСЖ, но с два гола на Хоакин Паничели и един на Диего Морейра Страсбург опря домакините до стената. Гонсало Рамош намали от дузпа в 58-ата минута, а в 79-ата Сени Маюлу спаси отбора си от първа домакинска загуба, предаде Спортал.

Липсата на много от основните футболисти оказа сериозно влияние върху представянето на ПСЖ. Тимът допусна голям брой пложения пред вратата си, но през второто полувреме показа характер и стигна до равенството, с което остана на върха в класирането. Парижани имат 17 точки, а Страсбург вече е втори с 16 преди изиграването на останалите мачове от 8-ия кръг.

В отсъствието на Усман Дембеле, на върха на атаката на ПСЖ започна Гонсало Рамош, а другите двама нападатели на домакините бяха Брадли Баркола и 17-годишния Ибрахим Мбайе. В средата на терена ги нямаше контузените Фабиан Руис и Жоао Невеш, а Витиня беше на пейката, което даде шанс за изява на Канг-Ин Лий и Уарен Заир-Емери. Като халф игра и Дезире Дуе.

Луис Енрике бе направил много промени и в отбраната. Капитанът Маркиньос лекува травма, а Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Уилян Пачо фигурираха сред резервите. Така, защитното каре пред Люка Шевалие оформиха Сени Маюлу, Лукас Бералдо, Иля Забарний и Люка Ернандес.

Гостите излязоха с един чист нападател в лицето на Хоакин Паничели, на когото помагаха Диего Морейра и Хулио Енсисо. Четиримата халфове, на които заложи Лиъм Росиниър, бяха Абдул Уатара, Валентин Барко, Самир Ел Мурабет и Бен Чилуел, а защитниците пред Майк Пендерс бяха Гела Дуе, Лукас Хьогсберг и Исмаел Дюкуре.

Абакар Сила пропусна мача заради наказание, а Емануел Емега, Мамаду Сар и Сайду Соу бяха аут заради контузии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!