ПВО на НАТО свали ракета, изстреляна от Иран към Турция

Ракета, изстреляна от Иран, насочваща се към турското въздушно пространство над Ирак и Сирия, е била унищожена от противовъздушни системи на НАТО, съобщиха днес турски официални лица, цитирани от НАТО.

"Балистична ракета, изстреляна от Иран, която е била засечена да преминава през въздушното пространство на Ирак и Сирия и да се насочва към турското въздушно пространство е била своевременно прехваната от противовъздушни и противоракетни способности на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие и е деактивирана", съобщи турското министерство на отбраната, предаде БНР.

Ведомството уточни, че няма жертви и пострадали и допълва, че Турция си запазва правото да отговори на всякакви враждебни действия срещу себе си, като същевременно предупреди страните да се въздържат от стъпки към ескалация на конфликта, отбелязва Ройтерс.

Турският външен министър е предал на иранския си колега по време на разговор в сряда протеста на Анкара относно балистична ракета, изстреляна от Иран и насочена към турското въздушно пространство, съобщи турски дипломатически източник, цитиран от Ройтерс.



По време на разговора турският външен министър Хакан Фидан е казал също на иранския външен министър Абас Аракчи, че трябва да се избягват всякакви стъпки, които биха могли допълнително да разширят конфликта, каза още източникът на агенцията.

