Пада възрастта на професионалното прегряване, засяга 30-40 годишните

Ако преди години синдромът на професионалното прегряване или т.нар. бърнаут се е свързвал с края на професионалния път, днес все по-често засяга хора между 30 и 40 години. Това казаха психолозите Пламена Петрова и Тея Колева в предаването на Радио Варна "Новият ден".

По-младото поколение обаче, или т.нар. поколение Z, не се поддава лесно, въпреки своята висока степен на тревожност. Представителите му показват по-ниска толерантност към неблагоприятна работна среда и по-често избират да напуснат, докато 30-40 годишните са склонни да стискат зъби, което ги води до тежко изчерпване, споделят наблюденията си експертите.

По думите на Петрова не са малко работодателите, които могат да потвърдят как по-младите "просто си хващат шапката и напускат".

Специалистите подчертаха, че бърнаутът се проявява на три нива – физическо, емоционално и поведенческо. Главоболие, болки в тялото и липса на сън са сред физическите симптоми. Поведенчески - раздразнителност, избухливост и нетърпимост към дребни неща. А емоционално - демотивация, потиснатост и силно чувство за вина, че човек не се справя.

Най-уязвими са хората в т.нар. помагащи професии -психолози, лекари, медицински сестри, учители. Но рискът е висок и при амбициозните, перфекционистите и тези, които трудно отказват допълнителни задачи. Често именно страхът да не загубят работата си или да не бъдат оценени ги тласка към преработване и изтощение, подчертаха психолозите.

Бърнаутът прави човека неефективен - не само на работа, но и в личния живот, каза Колева. Може да доведе до депресивни състояния, високи нива на тревожност и сериозно влошаване на качеството на живот. В напреднал етап възстановяването изисква време, терапия и понякога дори дългосрочно откъсване от обичайното ежедневие, предупреждават психолозите.

Ключът към предотвратяване на прегряването е в границите и в осъзнаването, че работата не бива да бъде нашата идентичност. Истинският професионализъм е умението да оставим работата на работа и да имаме пълноценен живот извън нея, категорични са те.

