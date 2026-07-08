Падат цените на имотите в Русе

Община Русе

Жилищният пазар отчита сериозни контрасти

Бургас изпревари София по темп на поскъпване на жилищата през първото тримесечие на 2026 г., като при новото строителство в морския град е отчетен рекорден годишен ръст от 25,8%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Докато на национално ниво се отчита средно поскъпване от 14,8% на годишна база, Русе остава единственият голям град със спад на цените, възлизащ на 5,8% за същия период, предаде Дунав мост.

Официалната статистика за първото тримесечие на 2026 г. очертава сериозни разминавания в динамиката на имотния пазар в България. Докато на национално ниво се отчита ръст от 6,2% спрямо предходното тримесечие, ситуацията в големите градове е разнопосочна.

Бургас изпреварва столицата по активност

Морският град се утвърждава като лидер по темп на поскъпване, изпреварвайки София както на тримесечна, така и на годишна база. За първите три месеца на 2026 г. Бургас отчита 5,9% ръст на цените, докато столицата е с 5,8%. При годишното сравнение разликата се запазва – Бургас бележи увеличение от 17,7%, а София се нарежда непосредствено след него с 16,0%. Останалите големи градове също показват възходящ тренд: Варна (13,2%), Стара Загора (12,7%) и Пловдив (8,8%).

Най-отчетлив е скокът при новото строителство в Бургас, където цените са нараснали с 25,8% на годишна база. За сравнение, в София ръстът при новите сгради е 16,2%, в Стара Загора – 9,2%, във Варна – 4,5%, а в Пловдив – 1,9%. Важно е да се отбележи, че за Русе НСИ не публикува данни за новото строителство поради недостатъчна точност на информацията.

Русе остава встрани от общия тренд

На фона на общото поскъпване в страната, Русе остава единственият голям град, в който се наблюдава спад на цените на имотите. Данните показват намаление с 1,6% на тримесечна база и с 5,8% на годишна база. При съществуващите жилища в града спадът е още по-осезаем и достига 6,6%. Тази тенденция контрастира с останалите големи градове, където при вторичния пазар се наблюдават сериозни увеличения – например във Варна (17,0%), София (15,8%) и Пловдив (15,2%).

Методология и контекст на статистиката

От НСИ уточняват, че представените данни се отнасят за пазарните цени на жилища, придобити от домакинствата, като в обхвата не влизат луксозни имоти. Важно е да се подчертае, че индексът не посочва средна цена за квадратен метър, а отразява процентното изменение на цените спрямо предходни периоди. Припомняме, че още в края на юни 2026 г. в наша публикация отбелязахме първоначалните данни за националния годишен ръст от 14,8% и негативната тенденция, която се затвърди в Русе и Стара Загора, като към момента официалната статистика потвърждава, че пазарът остава под натиск, но с различна интензивност в отделните региони.

Редактор "Екип на Петел",

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