Падат визите за българи до 64-милионна държава
Пиксабей
Министерството на външните работи уведомява, че считано от 7 октомври 2025 г., притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения.
Българският паспорт е на 14-то място в света по безвизов достъп
Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.
Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена.
Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света, отбелязват от МВнР.
