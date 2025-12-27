Падинкова, МВР: Не давайте на непознати да ви обменят левове в евро

Снимка МВР

От полицията отправиха ясно послание към народа.

Министерството на вътрешните работи (МВР) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) отправиха сериозно предупреждение към гражданите да бъдат изключително бдителни в дните около коледните и новогодишните празници. Поводът са зачестилите опити за измами, свързани с предстоящото въвеждане на еврото в България.

Криминалистите отчитат активизиране на схемите, при които измамници се възползват от неосведомеността на хората, предлагайки им "изгодни" условия за превалутиране на спестяванията им.

Основният сценарий, който използват престъпниците, включва директен контакт – по телефон, чрез съобщения или дори посещения на адрес. Измамниците се представят за банкови служители, полицаи или представители на институции и предлагат курс на обмяна, който е по-висок от официалния фиксиран курс.

"Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране", заяви главен инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Измами" в ГДНП, цитирана от пресцентъра на МВР.

Тя е категорична, че гражданите не трябва да допускат непознати в домовете си под никакъв предлог, свързан с парична обмяна.

Друг популярен похват на измамниците е да убеждават жертвите си, че трябва да предадат парите си за "съхранение" или за да бъдат "заменени" с нови банкноти.

От МВР напомнят, че нито една държавна или банкова институция не събира пари на ръка от гражданите по домовете или на улицата за целите на обмяната.

"Не се подвеждайте при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане", допълват от вътрешното ведомство.

Освен класическите телефонни измами, ГДБОП вече регистрира и първите сигнали за онлайн злоупотреби. При тях жертвите получават съобщения в чат платформи от лица, представящи се за "техническа поддръжка" на банки.

Според информация на дирекция "Киберпрестъпност", цитирана от официалния сайт за еврото, измамниците убеждават хората да прехвърлят средства в "служебни сметки" под предлог, че това е нужно за техническото преминаване към еврото. Често обажданията идват от номера с кодове на азиатски държави.

Полицията призовава при най-малкото съмнение за измама гражданите незабавно да прекъснат комуникацията и да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление.

От институциите припомнят, че официалният курс е фиксиран (1.95583 лева за 1 евро) и обмяната ще се извършва безплатно в банките и "Български пощи" през първите 6 месеца от въвеждането на новата валута, пише dunavmost.com.

