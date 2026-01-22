Падна част от тавана на паркинга на Кауфланд във Варна, удари кола

Кадър Фб

Неприятен случай на закрит паркинг на хипермаркет във Варна, става ясно от публикации в социалните мрежи.



Според видеа на очевидци е рухнала част от таванската конструкция на Кауфланд, в района на Крайезерния път във Варна.

Отломките са се срутили върху паркиран автомобил.

Коментарите са всевъзможни:

"Има авария , спрете да бълвате негативизъм .

Спукана тръба за високо налягане. Като не можете да помогнете или кажете нещо хубаво - млъкнете!", обяснява човек в коментарите.

