Падна част от тавана на паркинга на Кауфланд във Варна, удари кола
Кадър Фб
Неприятен случай на закрит паркинг на хипермаркет във Варна, става ясно от публикации в социалните мрежи.
Според видеа на очевидци е рухнала част от таванската конструкция на Кауфланд, в района на Крайезерния път във Варна.
Отломките са се срутили върху паркиран автомобил.
Коментарите са всевъзможни:
"Има авария , спрете да бълвате негативизъм .
Спукана тръба за високо налягане. Като не можете да помогнете или кажете нещо хубаво - млъкнете!", обяснява човек в коментарите.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!