Падна част от тавана на паркинга на Кауфланд във Варна, удари кола

22.01.2026 / 10:25 0

Кадър Фб

Неприятен случай на закрит паркинг на хипермаркет във Варна, става ясно от публикации в социалните мрежи. 

Според видеа на очевидци е рухнала част от таванската конструкция на Кауфланд, в района на Крайезерния път във Варна.

Отломките са се срутили върху паркиран автомобил.

Коментарите са всевъзможни:

"Има авария , спрете да бълвате негативизъм .

Спукана тръба за високо налягане. Като не можете да помогнете или кажете нещо хубаво - млъкнете!", обяснява човек в коментарите.

