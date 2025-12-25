Падна джакпот на стойност 1,8 милиарда долара в теглене на Бъдни вечер

Снимка: Пиксабей

Играч на Powerball в Арканзас получава незабравим подарък за празниците – билетът му съвпада с всичките шест числа, за да спечели джакпот от 1,817 милиарда долара - втората най-голяма награда от лотарията в САЩ досега според Powerball, пише ABC news.

Печелившите числа, избрани в тегленето на Бъдни вечер в сряда, бяха: 4, 25, 31, 52 и 59 с Powerball 19.

Победителят има избор между еднократно плащане в брой от 834,9 милиона долара или награда, изплащана за около 30 години от пълната сума на наградата, предава bTV.

Джакпотът на Бъдни вечер беше втората награда в играта над милиард долара тази година след 46 последователни тегления без победител.

Джакпотът от Powerball на стойност 1,787 милиарда долара, спечелен през септември от два билета в Мисури и Тексас, беше третата най-голяма награда в историята на лотарията в САЩ.

Шансовете за спечелване на джакпота на Powerball са 1 на над 292 милиона.

Тим Шартие, професор по математика и компютърни науки в колежа Дейвидсън, оприличава опита за спечелване на джакпота на Powerball с тези коефициенти на избиране на конкретна секунда в рамките на деветгодишен период и след това опит за познаване на тази конкретна секунда. Той каза, че закупуването на повече билети наистина увеличава шансовете на играча за печалба – но само незначително.

„Ако купите 100 билета, вярно е, че всъщност умножавате шанса си за печалба по 100“, каза Шартие, но също така отбеляза, че „купуването на 100 билета е като да имате само 100 предположения, за да познаете тази една секунда в рамките на деветгодишен период, така че все още не е особено вероятно.“

