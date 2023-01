Кадър Туитър

Самолет със 72 души на борда се разби в Непал, съобщи говорител на Yeti Airlines. „Има 68 пътници на борда и четирима членове на екипажа... Спасителната операция е в ход, в момента не знаем дали има оцелели“, каза Сударшан Бартаула пред АФП, цитира Дарик.



Той каза, че самолетът се е разбил между старото и новото летище Покхара в централен Непал. Останките бяха в пламъци и спасители се опитваха да потушат огъня, каза местният служител Гурудута Дакал. „Реагиращите служби вече са пристигнали там и се опитват да потушат огъня. Сега всички служби са фокусирани първо върху потушаването на огъня и спасяването на пътниците“, каза Дакал.



Авиоиндустрия на Непал процъфтява през последните години, превозвайки стоки и хора между труднодостъпни райони, както и чуждестранни туристи и алпинисти. Но секторът е засегнат от ниска безопасност поради недостатъчно обучение и поддръжка. Европейският съюз забрани на всички непалски превозвачи достъп до въздушното му пространство от съображения за безопасност. Хималайската страна също има някои от най-отдалечените и трудни писти в света, оградени от заснежени върхове с подходи, които представляват предизвикателство дори за опитни пилоти. Операторите на самолети казват, че в Непал липсва система за точни прогнози за времето, особено в отдалечени райони с труден планински терен, където в миналото са се случвали смъртоносни катастрофи. Времето също може да се промени бързо в планините, създавайки коварни условия за летене.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm