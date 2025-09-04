Падна рекорден джакпот от лотарията в САЩ
04.09.2025 / 09:24 0
Кадър Нова телевизия
Рекордна печалба от лотарията Пауърбол в Съединените щати.
Късно снощи бяха изтеглени печелившите числа, които ще донесат на някой късметлия джакпот в размер на един милиард и 400 милиона долара, съобщава Нова телевизия.
Тегленето беше 41-вото откакто падна предишния джакпот. Той беше спечелен на 31 май в Калифорния.
