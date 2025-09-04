Падна рекорден джакпот от лотарията в САЩ

Кадър Нова телевизия

Рекордна печалба от лотарията Пауърбол в Съединените щати.

Късно снощи бяха изтеглени печелившите числа, които ще донесат на някой късметлия джакпот в размер на един милиард и 400 милиона долара, съобщава Нова телевизия.

Тегленето беше 41-вото откакто падна предишния джакпот. Той беше спечелен на 31 май в Калифорния.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!