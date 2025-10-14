Паднахме с 0:4 от Испания и отпаднахме за седми пореден път от Световното първенство

кадър: БНТ

България отстъпи с 0:4 срещу европейския шампион Испания в среща от световните квалификации, играна във Валядолид. По същото време Турция би Грузия на своя територия, с което "лъвовете" останаха без шансове за класиране на Мондиал 2026 и на практика. Два кръга преди края на квалификационната кампания нашите са с 0 точки, а комшиите са втори с девет. "Ла Роха" е лидер в групата с 12 и крачи уверено към финалите догодина. В 35-ата минута Микел Мерино порази мрежата ни с глава за 1:0. В 57-ата минута халфът на Арсенал беше точен с глава за втори път. В 79-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол. В добавеното време Микел Оярсабал фиксира крайния резултат от дузпа, допълва Спортал.

Старши треньорът на "лъвовете" Александър Димитров направи куп промени в стартовия състав. Само в защита те бяха общо три. На вратата стартира Светослав Вуцов, а пред него ще действаха Мартин Георгиев, който беше повикан по спешност, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запази титулярното си място от мача срещу Турция.

Халфовата линия също беше изцяло променена, като днес стартираха Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В атака имаше само една рокада и тя беше включването на Мартин Минчев.

Преди първия съдийски сигнал близо 30 000 души пощуряха при обявяването на стартовите единайсет на домакините, малко след това двамата наставници Александър Димитров и Луис де ла Фуенте си размениха по една фланелка - на България и Испания.

