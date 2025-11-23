Паднала скална маса затрудни движението в Кресненското дефиле
23.11.2025 / 16:01 0
Снимка: Булфото, архив
Паднали камъни затрудниха движението по Кресненското дефиле в посока Кулата.
Няма данни за пострадали хора.
Сигнал за срутването е получен около 12 ч., посочва Фокус.
Движението се регулира от екипи на полицията.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!