Паднали камъни затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси

Паднали камъни от хълма Трапезица затвориха пътя на изхода на Велико Търново към Арбанаси.

Вече са разчистени свлечените скални маси на изхода на Свищов към село Ореш, съобщиха пред БНР от полицията.

Проходът на Републиката е нормално проходими.

Във Велико Търново река Янтра достигна 2,2 метра, което е близо до критичното ниво, но няма опитност за локални разливи в квартал "Асенов" и църквата "Св. 40 мъченици", и в критичния участък в квартал "Чолаковци", съобщи в социалните мрежи кметът Даниел Панов.

