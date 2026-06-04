Паднали скални късове затрудняват движението между Смолян и Кричим

снимка: АПИ

Временно движението при 61-ви км на път III-866 Смолян – Кричим, малко след разклона за Лясково, се осъществява двупосочно в една лента, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината са паднали скални късове.

От АПИ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът в участъка се регулира от „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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