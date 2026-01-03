Паднали спирки и стълбове след ураганния вятър днес във Враца

снимка,архив: Булфото

Силен вятър причини щети тази вечер във Враца. От НИМХ съобщиха за bTV, че по последни данни поривите достигат 26 м/сек или 93 км/ч.

На много места в града има паднали стълбове, които затрудняват движението по основни булеварди, има и паднали спирки на градския транспорт и кофи за боклук. Към момента няма данни за пострадали.

За утре е в сила жълт код за силен вятър в страната.

Той обхваща 13 области. На места поривите му ще надвишават 60 км/ч. А за три области от Северозападна България има и предупреждение за поледици. Това са Видин, Монтана и Враца, предава Бтв.

През по-голямата част на нощта ще бъде предимно ясно. От югозапад ще започне увеличение на облачността и утре ще преобладава облачно време, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В нощните часове на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд и в главно в Северозападна България ще има условия за поледици.

