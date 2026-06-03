Паднало дърво между варненските улици "Арх. Петко Момиров" и "Евлоги Георгиев" затруднява движението

Булфото, илюстративна

Дърво е паднало между улиците "Арх. Петко Момиров" и "Евлоги Георгиев" във Варна. Това съобщи за рубриката "Такси" на Радио Варна Петър Милушев. Движението в района е затруднено, а малките улички в квартал "Левски" – предизвикателство за шофьорите не само днес, но и през останалите дни.

Липсата на достатъчно паркоместа е един от основните проблеми в тази част на квартала, подчерта Милушев. Тесните улички, трудното разминаване и паркираните на улиците и тротоарите автомобили ограничават нормалното придвижване както на пешеходци, така и на шофьори. Единственото решение е да се въведе еднопосочно движение, коментира Милушев.

Изкърпването на дупки в района не е решение, то е само козметичен и временен ефект, изрази мнението си Петър Милушев във връзка с ремонтните дейности през тази седмица и наличната строителна техника в района.

Редактор "Екип на Петел",

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