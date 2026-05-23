Паднало дърво нанесе щети по моста на Колю Фичето в Дряново

Кадър Община Габрово

Паднало дърво вследствие на поройните дъждове е нанесло материални щети на емблематичния мост на Колю Фичето в Дряново. Повреден е парапетът на историческото съоръжение, предаде OFFnews.bg.

Мостът над Дряновска река е построен през 1861 г. от майстор Колю Фичето в Дряново. Това е единственият негов мост, който останал в оригиналния си вид до наши дни. Дължината му е 38,5 метра, а ширината на платното и тротоарчетата е 5 метра. Той е с четири свода с различни по големина отвори, стъпили върху три масивни каменни колони. Мостовите колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на високите води.

Проливните валежи през последните часове принудиха Община Дряново да обяви частично бедствено положение.

Ситуацията в града е сериозна, като цялата площ на спортен комплекс "Локомотив" вече е под вода. Достъпът до моста в посока към стадиона е временно ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.

Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места.

