Паднало дърво затисна два автомобила на улица в Русе

Снимка: Община Русе

Пътната обстановка в община Русе остава спокойна след първия сняг, който заваля снощи и продължава и през днешния празничен ден. Екипите на снегопочистващите фирми работят на терен, за да осигурят проходимостта на пътната мрежа и да обработят настилките срещу заледяване, съобщават от Община Русе.

В рамките на града дейностите се извършват от "Консорциум Еко Русе Груп" и общинското предприятие "Паркстрой". За малките населени места на територията на общината отговаря фирма "Берус", която е включила в работата 4 машини за снегопочистване и опесъчаване. Пътните артерии там са напълно разчистени.

Републиканската пътна мрежа в областта се поддържа от служителите на "Пътинженеринг". От снощи фирмата е пуснала в действие 6 снегопочистващи машини.

Транспорт и аварии

Сметосъбирането в града се извършва по план. От "Общински транспорт Русе" информират, че тролейбусните линии се движат по утвърдения график, като са възможни минимални забавяния заради метеорологичните условия.

Към момента няма постъпили сигнали за нарушено водоподаване или прекъсване на електрозахранването в Русе и населените места. Регистриран е обаче инцидент на улица "Захари Стоянов", където дърво е паднало върху два автомобила. Екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението" работят по отстраняването му.

Прогноза за времето

Според данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), слабите валежи от днес преминават в мокър сняг и сняг. Очакваното количество валежи за 25 декември е около 10 литра на квадратен метър.

Прогнозите сочат възможност за формиране на тънка и неустойчива снежна покривка, предимно във високите части на областта, както и условия за заледявания по пътищата. Очаква се вятърът от изток-североизток да се усили до 20-25 метра в секунда, което ще доведе до нахлуване на студен въздух. Температурите вечерта ще бъдат по-ниски от сутрешните.

В периода от 26 до 28 декември валежите ще спрат, но времето ще остане студено с отрицателни минимални температури.

От Община Русе напомнят на собствениците и наемателите на търговски обекти, фирми и етажна собственост за задължението им да почистят снега в районите около имотите си, пише dunavmost.com.

