Паднало дърво затруднява движението между Айтос и Провадия

Булфото

Движението по път III-208 Айтос - Провадия при разклона за Вишна се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ причината е паднало дърво.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти.

Редактор "Екип на Петел",

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