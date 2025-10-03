Паднало дърво затруднява движението по улица в Русе

Снимки: Община Русе

Екипи на ОП „Паркстрой“, ДЗЗД „Паркстрой“, ОП „Комунални дейности“ и “Обществен ред и сигурност“ реагират на постъпили сигнали за паднали дървета и клони в Русе. Това съобщават от местната община.

На терен действат и служители на „Пожарна безопасност и защита на населението“, които приоритетно премахват паднало дърво на ул. „Плиска“ в града. Инцидентът временно затруднява движението в участъка, като автобусите по линии 11, 27, 28 и 29 са пренасочени по ул. „Тулча“, ул. „Цветница“ и ул. „Битоля“, откъдето отново се включват в маршрута си по ул. „Плиска“, посочват от Община Русе.

Заради скъсана контактна мрежа тролейбусите изчакват на място, а екипите на „Общински транспорт Русе“ работят по отстраняването на проблема.

На телефон 112 са подадени сигнали за паднали дървета по улиците „Николаевска“, „Юндола“, “Сливница”, “Димчо Дебелянов”, “Белослав” и др., в кварталите “Чародейка” и „Цветница“ и на други места в града. Дейностите по почистване на дървесната маса продължават.

По данни на синоптиците вятърът е пулсиращ с посока изток–североизток, със сила до 20 м/сек (72 км/ч). Отчетеното количество валежи за последното денонощие е 17,7 л/кв. м.

От Община Русе апелират гражданите да избягват пътувания, да се движат с повишено внимание, да прибират от балконите си предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра, както и да избягват близост до жилищни сгради и строителни обекти. Собствениците на строителни фирми трябва да укрепят скелета и огради, за да се предотвратят инциденти.

