Паднало дърво затвори пътя Перник - Владая, пренасочват движението

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, М. Паргова

Паднало дърво блокира пътя Перник - Владая. По информация на пътуващи в района, трафикът се пренасочва през квартал "Люлин".

Към момента няма данни за пострадали хора, но задръстването в района става все по-голямо.

По-рано днес времето в София и околността стана по-динамично, припомня Фокус. От Meteo Balkans предупредиха, че в следобедните часове се очакват силен вятър и интензивни валежи от дъжд.

Бурята премина и през Лом, където има наводнени улици и булеварди.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!