Паднало дърво затвори пътя Перник - Владая, пренасочват движението
Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, М. Паргова
Паднало дърво блокира пътя Перник - Владая. По информация на пътуващи в района, трафикът се пренасочва през квартал "Люлин".
Към момента няма данни за пострадали хора, но задръстването в района става все по-голямо.
По-рано днес времето в София и околността стана по-динамично, припомня Фокус. От Meteo Balkans предупредиха, че в следобедните часове се очакват силен вятър и интензивни валежи от дъжд.
Бурята премина и през Лом, където има наводнени улици и булеварди.
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