Пак ли се видя в чудо?

Да цари хаос в корема ти, е като да слушаш концерт, на който певецът крещи и кряка, а инструментите скрибуцат. Всеки музикант свири в свой собствен ритъм и без общ тон – истинска какофония. Специалният пробиотик ProCombo (ПроКомбо) действа като диригент, който вкарва ред и задава темпото. Благодарение на двойната си капсула, която доставя бактериите невредими до червата, той кара корема да „засвири“ като професионална филхармония.

Право в целта

Стомашната киселина не подбира – атакува всичко наред. При обикновените средства това означава една битка, загубена още в началото. ProCombo обаче надхитрява стомаха с помощта на иновативната двойна капсула DUOCAP™. Външната капсула се разтваря в стомаха, а вътрешната извежда живи бактериите извън опасната зона и ги кара право в целта. Така те пристигат непокътнати в червата и възстановяват баланса в корема ти.

Банкет за корема

Когато нещо разяжда червата отвътре, да им подхвърлиш малко пробиотици, е като да предложиш трохи на човек, който не е ял от дни – със сигурност няма да му стигне. ProCombo действа съвсем различно. Той не идва с трохи, а с цяла трапеза – щедра и обилна. С внушителните 200 милиарда CFU/g живи добри бактерии ProCombo насища червата ти и коремът ти е доволен.

Неизчерпаема сила

За да се справиш с изнемощелия корем, ти трябват силни решения, но дори и най-мощният пробиотик има нужда от подкрепление, за да остане в играта. Както на батерията ѝ трябва зареждане, така добрите бактерии в червата ти се нуждаят от „храна“, която ги поддържа жизнени и активни. В ProCombo освен пробиотик има и специален пребиотик. Той действа като зарядно устройство и „дава ток“ само на добрите бактерии, за да работят, както трябва.

Проверено от милиони

ProCombo печели доверието на лекарите заради двойната капсула и голямото количество добри бактерии. Но истинското доказателство, че работи, са хората, които вече го ползват и се чувстват по-добре. Той помага при проблеми от всякакъв калибър – от ежедневния дискомфорт като подуване и газове до хронични състояния като дивертикулоза. А дори когато антибиотиците разбъркат всичко в корема, ProCombo връща обратно реда.

Ето какво споделя за ProCombo Д-р Николай Бръзицов - гастроентеролог, УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“, София:

Доказано ефективен при дивертикулоза

Защо препоръчвате ProCombo при дивертикулоза?

Причината е, че състоянието е специфично и изисква да се подходи с внимание. В практиката си през годините съм използвал различни пробиотици, но единствено при ProCombo забелязах значими резултати. Пациентите потвърждаваха, че усещат подобрение и отшумяване на симптомите още в началото на приема.

Каква е тайната му?

ProCombo притежава няколко уникални предимства, но най-отличимото е двойната му капсула. Във външната, голямата, е запечатан пребиотикът, а във вътрешната, малката – пробиотикът. Двете се разтварят по различно време и в различни отдели на храносмилателния тракт. Благодарение на това пробиотичните бактерии стигат директно до червата, където оказват своето въздействие. Това заедно с голямото количество „добри“ бактерии е и причината за наблюдавания по-бърз ефект.

Какъв е препоръчителният прием при тази диагноза?

На ден се пие само по една капсула. Курсът е добре да продължи осем седмици без прекъсване, след което се прави пауза. В рамките на календарна година е препоръчително пациентът да си направи поне три такива курса на прием на ProCombo.

Д-р Николай Бръзицов, гастроентеролог, УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“, София

Разреших проблема със запека

Вследствие на продължителен прием на антибиотици получих силен стомашен дискомфорт. Появиха се болки, газове, подуване и упорит запек. Използвах почти всички познати средства, но ефектът от тях беше само временен. Случайно попаднах на реклама на ProCombo и реших да опитам. Пиех по една капсула дневно, както беше описано в листовката, като същевременно спрях всички останали средства, за да видя как ще ми подейства. В началото на приема ходех до тоалетна веднъж седмично. След 2 месеца вече стигнах до интервал на 2–3 дни, сега вече съм почти редовна. Положението ми беше наистина тежко, просто дадох време на продукта да подейства. Препоръчвам ProCombo, защото наистина работи!

Галина Георгиева, 50 г., Добрич



