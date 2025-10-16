Пак няма кворум, Киселова свика депутатите на ново заседание утре

кадър Нова телевизия

След 3 минути изчакване председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова съобщи, че в пленарната зала няма кворум и насрочи ново заседание за утре. За участие в работата на парламента днес се регистрираха само 71 от 240 депутати.

След като заседанието беше закрито, в залата отново прозвучаха викове „Оставка!” от групата на МЕЧ. Киселова прие скандиранията с усмивка и не ги коментира.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!