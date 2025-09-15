Пак върви измама с карти на "Градски транспорт" във Варна

Поредната измама с карти за пътуване на "Градски транспорт" във Варна се завъртя във фейсбук. В страница със скромните 34 последователи обещават безплатен обществен транспорт за жителите на морската столица.

По случай своята 35-годишнина Gradski Transport EAD предлага лимитирана транспортна карта. Насладете се на безплатни пътувания за 6 месеца само за 5,77 лв., пише в социалната мрежа.

Измамниците обещават на варненци също възможност да спечелят нов абонамент и използвайте всички видове транспорт в града и околностите без ограничения само за 5,77 лв. за 6 месеца!

Бързайте, ще има само 500 уникални карти на тази специална цена, обещават във фейсбук страницата. Добавен е и линк, чрез който да участвате, но е по-добре да не го отваряте, защото обявата не е на "Градски транспорт" и може да нанесе вреди на компютрите или телефоните ви.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!