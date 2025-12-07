Пакетите с евро свършиха

Кадър

Силен интерес, малко комплекти и бързо изчерпване – така жителите на редица малки населени места описват първите дни от продажбата на стартовите пакети с евромонети на БНБ. В няколко села, хората отиват в пощенските клонове с надеждата да се сдобият с новите монети, но намират празни рафтове, съобщава bTV.

В Лесново, където живеят около 1600 души, интересът е голям, но доставените количества – минимални. „Получих две и веднага ги продадох, хората имат голямо желание да си купят монети“, разказва Лозанка Стоичкова, служител в местната поща.

Подобна е картината и в съседните Петково и Доганово. Там по два пакета на клон се изчерпват буквално за минути. Първоначално „Български пощи“ заредиха 2500-те си клона с общо 15 000 стартови пакета – средно по шест на място. В последния работен ден е направено ново зареждане с още 13 000 пакета, което осигурява около пет комплекта на клон.

Според служителите в селските пощи количествата просто не отговарят на реалното търсене. Лозанка Стоичкова очаква в понеделник нова доставка и обяснява, че вече ще могат да изпращат заявки, за да избегнат недостиг.

От „Български пощи“ уверяват, че проблемът е временен. Заради необичайно силния интерес те са поискали от обслужващата банка по-големи количества и предстои ново зареждане. Пакети с евромонети ще има, уверяват от дружеството – въпросът е доставките да достигнат всички желаещи.

