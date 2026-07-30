Пакистан: В момента се водят преговори между САЩ и Иран за намаляване на напрежението в Ормузкия проток

Пиксабей

Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между САЩ и Техеран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на пакистанското Министерство на външните работи Тахир Андраби.

Редактор "Екип на Петел",

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