Пакистан: В момента се водят преговори между САЩ и Иран за намаляване на напрежението в Ормузкия проток
Пиксабей
Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между САЩ и Техеран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона", заяви говорителят на пакистанското Министерство на външните работи Тахир Андраби.
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