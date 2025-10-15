Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово прекратяване на огъня

Кадър Youtube

Пакистан и управляващите в Афганистан талибани са се споразумели за 48-часово прекратяване на огъня, започнало в 18 ч. пакистанско (16 ч. българско) време днес, след сблъсъците между двете съседни страни, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на пакистанските власти.

И двете страни ще положат искрени усилия чрез диалог за намиране на позитивно решение на сложния, но решим проблем, подчерта пакистанското външно министерство, цитирано от БТА.

Пакистанската армия от своя страна заяви, че е убила 50 афганистански екстремисти и членове на силите за сигурност и е унищожила танкове и военни постове при новите сблъсъци през нощта, след дни на сблъсъци по границата. Исламабад обвинява талибаните, че дават подслон на въоръжени групировки - нещо, което новите управници на съседната страна отричат. В същото време Пакистан е изправен пред екстремистки нападения, чийто брой нарасна, след като талибаните взеха властта през 2021 г., припомня Асошиейтед прес.

Ескалацията на напрежението може да дестабилизира региона, в който се опитват да се затвърдят различни групировки, включително "Ислямска държава" и "Ал Каида".

Пакистанските сили казаха, че са отблъснали "непровокираните нападения". Те отхвърлят обвиненията на афганистанските управници за нападения срещу мирни граждани в провинция Кандахар.

Пакистан е нанесъл днес "прецизни удари" в района на Кабул, съобщава Франс прес, като цитира свои източници в пакистанските сили за сигурност. Удари са нанесени и в провинция Кандахар, като техни мишени са били убежища на афганистанските талибани, според краткото изявление, направено, след като в Кабул бяха чути експлозии.

