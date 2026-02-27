Пакистан удари столицата на Афганистан и обяви: В "отворена война" сме

Кадър БТВ

Пакистан нанесе въздушни удари по Кабул като част от вълна от атаки в различни части на страната и обяви „отворена война“ със съседен Афганистан. Това се случи през нощта срещу 27 февруари, предаде БТВ

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф обяви в платформата Х, че страната се намира в „отворена война“ с Афганистан, а премиерът Шехбаз Шариф заяви, че страната има „пълния капацитет да смаже всякакви агресивни амбиции“.

Сблъсъците по границата между двете държави се засилиха след месеци на напрежение и периодични престрелки помежду им.

Източници от пакистанските служби за сигурност твърдят, че среднощната операция е включвала въздушни и сухопътни удари срещу талибански позиции, щабове и складове за боеприпаси в няколко сектора по границата.



Говорител на талибаните написа в социалната мрежа X, че движението е отговорило с нови атаки срещу пакистански войски. Публикацията впоследствие обаче беше изтрита.



Международни анализатори коментират, че е малко вероятно талибаните да влязат в конвенционална война с Пакистан, но предупреждават, че напрежението може да доведе до продължителни гранични сблъсъци и нестабилност в региона.



Афганистан ще отвърне на удара, заяви представителят, който пожела да остане анонимен

Спорът между Исламабад и Кабул се задълбочава от години, след като Пакистан обвинява афганистанските власти, че укриват бойци, извършващи атаки на пакистанска територия. Талибаните отричат тези обвинения и заявяват, че проблемите със сигурността на Пакистан са негов вътрешен въпрос.

Последната ескалация на напрежението между Пакистан и Афганистан започна в четвъртък вечерта, когато талибанското правителство обяви мащабна офанзива срещу пакистански военни постове по границата. Според него – в отговор на пакистански въздушни удари по-рано през февруари, при които по данни на ООН са загинали най-малко 13 цивилни. Пакистан заяви, че тогава е атакувал укрития на бойци, които обвинява за самоубийствени атентати в пакистански градове.

