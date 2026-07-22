Пакистанец шофьор на рейс в Пловдив стана Тик Ток звезда: Наричат ме терорист, циганин, не знам кой е циганин

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Шофьор на автобус от Пакистан, който работи в градския транспорт на Пловдив, се превърна в TikTok звезда, след като започна да публикува видеа от ежедневието си и да показва красотата на града. Историята му обаче предизвика и негативни реакции в социалните мрежи, предаде БТв.

Съкип работи като шофьор в Пловдив от три месеца. Преди това 11 години е управлявал автобуси в Дубай. В България идва сам, а в Пакистан го чакат съпругата му и двете им деца.

„Моята страст е шофирането на автобус. Обичам работата си. Харесвам и да съм дружелюбен и внимателен с пътниците. В Пловдив е удоволствие да управлявам автобус на градския транспорт“, разказва той.

С два телефона той снима кратки видеа, които публикува в TikTok. Целта му, по думите му, е била да покаже хубавите места, на които е попаднал.

„Исках просто да споделя колко красив град е Пловдив, колко прекрасно място е България.“

От транспортната фирма в Пловдив са доволни от работата му. Колегите му разказват, че той се старае да помага на пътниците, включително на майки с деца и хора с колички.

Видеата му обаче предизвикват и критики, тъй като част от тях са заснети по време на управление на автобуса. След негативните реакции Съкип решава да ги премахне.

„Защото снимам, докато шофирам. Не съм имал лоши намерения. Клиповете са правени, когато в автобуса няма пътници. Свалих ги. Сега разбирам, че съм бил в грешка.“

По думите му част от видеата са били споделени в български групи, където получил множество обидни коментари.

„Някои от клиповете ми се появиха в български групи и там имаше много негативни коментари. Наричаха ме терорист, циганин, какъв ли не. Не знам кой е циганин.“

Въпреки реакциите Съкип казва, че продължава да харесва България и работата си в Пловдив, а видеата му са били начин да покаже страната през собствените си очи.

Редактор "Екип на Петел",

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