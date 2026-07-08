"Палачът" на Григор Димитров прегази финалист от "Ролан Гарос" и е на 1/2-финал на "Уимбълдън"

Централният корт на Уимбълдън стана свидетел на поредната глава от невероятната история на Артур Фери, пише Спортал. 23-годишният британец, който влезе в турнира като №114 в света и с „уайлдкард“, продължи сензационното си представяне, побеждавайки деветия поставен и финалист на Ролан Гарос - Флавио Коболи. С този успех Фери не само си осигури място в полуфиналите, но и се превърна в първия британски състезател с покана от организаторите, достигнал до тази фаза в Откритата ера. Припомняме, че в предния кръг британецът отстрани Григор Димитров.

След два поредни петсетови трилъра, в които се нуждаеше от обрати, днес Фери бе далеч по-категоричен. Британецът затвори срещата в чисти сетове – 6:4, 7:6(4), 6:0 разчитайки на изключително стабилен сервис. Той записа осем аса срещу едва една двойна грешка, печелейки 73% от точките на собствено подаване. Фери демонстрира и висока ефективност при точките за пробив, като реализира пет от 11-те възможности, които се откриха пред него.

От другата страна на мрежата Флавио Коболи, който по-рано тази година игра финал на Ролан Гарос, не успя да намери отговор на агресивната игра на Фери. Италианецът записа 6 аса, но успя да реализира само една точка за пробив в целия мач. Общият брой спечелени точки (102 за Фери срещу 76 за Коболи) ясно подчертава превъзходството на местния любимец в този четвъртфинал. Италианецът имаше физически проблем и не можа да окаже сериозна съпротива в третия сет.

Редактор "Екип на Петел",

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