Пълен обрат с Джан Микеле след „Ергенът", Габриела: Стъпва на пръсти пред мен

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Джан Микеле и Габриела от „Ергенът: Любов в рая” се появиха хванати за ръка в „Преди обед” по bTV и показаха, че любовта им цъфти, особено откакто живеят заедно. Те запазиха в тайна дали ще се женят, но очевидно тази перспектива съществува.

Джан Микеле изглеждаше много отслабнал и той обясни защо. Причината е, че е блъснат тротинетка, като това е довело до счупване на ключицата и лопатката, заради които е трябвало да спре тренировки. Той се опита да обясни и поведението си в любовното риалити, което не само според другите участници, а и според екипа, е било плашещо.

„Всичко беше театър”, обясни с усмивка Джан Микеле. Той обаче подчерта, че липсата на ред и чистота в къщата наистина го е вадило от равновесие.

Габриела от своя страна каза, че според нея Джан е разбрал грешката си и се е успокоил.

„Убедих се, че не е агресивен. Стъпва на пръсти, да не ме събуди”, разказа бижутерката.

Двамата заговориха и пороя от отрицателни коментари за Джан Микеле и изгонването му от предаването. Той заяви, че вече се интересува само колко по-изобретателни ще са гадориите, които ще се напишат по негов адрес.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!