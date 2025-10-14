Пълен обрат с Тихомир и Виктория в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Оттношенията между Тихомир и Виктория претърпяха неочаквано развитие.

Смятаха ги за сигурна двойка в "Ергенът: Любов в рая", но всичко се обърна наопаки след срещата на четири очи между Тишо и Хени.

Мъжът призна, че е впечатлен от красивата дама и иска да я опознае още повече, а Хени го определи като благ човек.

На всичкото отгоре Тихомир изобщо не поглеждаше Виктория, когато тя се появи и бе очевидно, че я избягва.

Това даде повод на Вики да заяви, че това, което се случва, не й харесва, и да признае пред Габи, че има усещането, че двете ще си тръгнат сами от формата.

Виктория обаче се зарече да не търси Тихомир за разговор, като някоя отчаяна мома, но ако той реши да дойде при нея и да й даде обяснение, би го изслушала.

В романтичното риалити по бТВ пък Габриела сравни Тишо с пеперудка, която скача от цвят на цвят, а според Ана- Шермин Тихомир е вятърничав мъж.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!