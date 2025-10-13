Пълен обрат в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Пълен обрат се завъртя при разпределението на територии тази седмица в „Игри на волята“.

Трите племена – Завоеватели, Феномени и Лечители излязоха на Арената за битка, като целта бе Резиденцията, в която има храна, легла, баня, удобства.

Бедстващите Лечители, които бяха в Изолатора, направиха всичко по силите си и се измъкнаха от тежката локация. Така те от мизерията отиват в Резиденция.

Така те няма и да ходят на племенен съвет при Ралица Паскалева. Любопитно е обаче, какво ще се случи на предстоящата капитанска битка, за която повечето предполагат, че ще е елиминационна. Тази седмица капитан на Лечителите отново е д-р Пекин.

Второто място, съответно и Стопанството, остана за Феномените. Въпреки, че се бориха само петима, тъй като са най-малобройното племе, те успяха да не загубят, дори за малко можеше да повторят и Резиденцията.

На последно място, съответно в мизерията и глада на Изолатора, отиват за една седмица Завоевателите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!