Пълен списък на кандидатите за депутати във Варна

Пиксабей

367 кандидати от 28 партии и коалиции и един независим ще участват на парламентарния вот във Варненски изборен район. Те ще се борят за 16 места в 51-то Народно събрание. В сравнение с предишните избори кандидатите са с близо 100 по-малко. Почти всички парламентарно представени политически формации в 50-то Народно събрание залагат на водачите, които оглавяваха варненските им листи на предходните вотове, предаде Дарик.бг.

На изборите през юни първа политическа сила във Варна стана коалицията ГЕРБ/СДС с 41 000 гласа или 5 депутатски мандата. За пореден път водач ще е Даниел Митов, а изненадата е, че в листата не е Красен Кралев, който преди беше втори. Сега на тази позиция е Бранимир Балачев, а трети е Кристиан Ганчев. След тях са Деница Николова, Мария Димитрова и Милена Димова.

За първи път на последните парламентарни избори „Възраждане” стана втора политическа сила във Варна с близо 23 000 гласа, печелейки три мандата. На първите три места в листата отново са лидерът на партията Костадин Костадинов, който е водач и в София, Коста Стоянов и Светослав Тодоров.

ПП-ДБ също имаха трима представители в 50-то Народно събрание. В челните места на листата няма промяна в подредбата. Водач е Даниел Лорер, следван от Ивайло Митковски и Антон Тонев. На четвърта позиция е Стела Николова, която традиционно получава силен преференциален вот и размества листата.

„Има такъв народ” спечели два мандата във Варна през юни. Начело на листата отново е Тошко Йорданов, който е водач и в Бургас, а след него пак е Драгомир Петров.

Единственият варненски депутат от ДПС в последния парламент бе Хюсни Адем, който влезе на мястото на подалата оставка Филиз Хюсменова. Сега той е водач на „Алианс за права и свободи”. Листата на ДПС-Ново начало се оглавява от Йордан Цонев, който е водач и във Велико Търново, а втори е Ерджан Ебатин.

БСП също спечели един мандат на миналите избори, като в парламента влезе Борислав Гуцанов. За пореден път той е водач, а след него са Павел Раличков и Десислав Тасков.

Начело на листата на „Величие” отново е Юлиана Матеева.

Водач на листата на партия „МЕЧ” е Николай Радулов, на „Синя България” – Петър Москов, на „Български възход” – Младен Станев, а на „Атака” – Волен Сидеров.

Пълен списък на листите за кандидати за депутати в Трети изборен район - Варна:

ГЕРБ – СДС

Даниел Павлов Митов

Бранимир Николаев Балачев

Кристиан Божидаров Ганчев

Деница Пламенова Николова

Мария Златкова Димитрова

Милена Славова Димова

Станислав Георгиев Иванов

Лидия Велик Маринова

Матей Лъчезаров Матеев

Руслан Здравков Тошев

Станислав Димитров Йорданов

Милена Георгиева Колева

Йорданка Иванова Проданова

Ирина Тодорова Делчева

Емил Минчев Железов

Бранимир Георгиев Георгиев

Борислав Пламенов Нанков

Йордан Атанасов Боев

Красимир Маргаритов Кръстев

Любомир Христов Загоров

Константин Петров Костадинов

Пламена Георгиева Недялкова

Павел Динчев Христов

Николай Стоянов Малев

Веселина Митева Николова

Иван Валериев Йотов

Анатоли Диянов Апостолов

Юлияна Петрова Кайрякова

Стефан Тодоров Семов

Николай Тошков Николов

„ВЪЗРАЖДАНЕ”

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

Полина Николова Ставрева-Костадинова

Георги Христов Геров

Павлин Младенов Пенев

Росен Димитров Димитров

Сергей Петков Христов

Николай Ненов Ненов

Галин Стоянов Иванов

Тодор Живков Тодоров

Валери Христов Велинов

Анастасия Павлова Трецкова

Красимир Николов Димитров

Драгомир Радославов Радков

Ивайло Илиев Иванов

Кирил Петев Шипочки

Мартин Марков Матев

Радослав Петков Петков

Велин Стоянов Сербезов

Никола Иванов Македонски

Валери Христов Георгиев

Георги Стойчев Иванов

Георги Ангелов Георгиев

Диана Димитрова Неделчева

Георги Христов Георгиев

Светослав Тодоров Йорданов

Юлиян Каменов Губатов

Диян Йорданов Атанасов

Дилян Руменов Григоров

Георги Иванов Георгиев

Николай Кръстев Костадинов

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Даниел Максим Лорер

Ивайло Христов Митковски

Антон Йорданов Тонев

Стела Димитрова Николова

Йорданка Яникова Костадинова

Филип Валентинов Спасов

Мариела Пламенова Иванова

Петко Илиев Илиев

Николай Денев Николов

Антон Стаменов Тончев

Джихан Юсуф Акиф

Даниел Димитров Керемидчиев

Николай Георгиев Николаев

Дарко Янакиев Георгиев

Ламбрин Димчев Сотиров

Йоан Крикор Каратерзиян

Адриан Светлозаров Кабаев

Мария Иванова Ангелова-Дойчева

Орлин Радославов Пенков

София Любомирова Колева

Огнян Тодоров Рачев

Лъчезар Здравков Димитров

Ярослав Тодоров Луков

Лъчезар Николов Братоев

Захари Георгиев Борачев

Стелиян Георгиев Севастиянов

Христо Драгомиров Христов

Емил Николов Бояджийски

Мартин Валентинов Димитров

Васко Миланов Василев

Александър Йорданов Лиманов

Надежда Вълчева Илиева

„ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Драгомир Стефанов Петров

Ивайло Симеонов Костадинов

Николета Кирилова Кузманова

Цветелина Димитрова Атанасова

Юлиян Георгиев Минчев

Светослав Николов Иванов

Любка Живкова Петрова

Моника Станиславова Петрова

Румен Георгиев Стоянов

Стойко Георгиев Георгиев

Станислав Недев Стоянов

Антон Стоянов Янев

Мартина Диянова Николова

Милен Ивалинов Стаматов

Ивелин Иванов Димитров

Елица Свиленова Борова

Иван Тодоров Иванов

Добрин Красимиров Костадинов

Валентин Тодоров Веков

Добромир Иванов Дунчев

Валентин Димитров Петров

Константин Маринов Маринов

„ВЕЛИЧИЕ“

Юлиана Младенова Матеева

Цветан Колев Панайотов

Александър Ервантов Арамов

Любиша Блажевски

Драгослав Йорданов Янев

Татяна Миткова Мечкарова

Петър Крумов Петров

Иван Руменов Николов

Ангел Андреев Танев

Илиян Величков Илиев

Светослав Тодоров Маринов

Любомир Петров Бабев

Красимира Стефанова Стефанова

Павел Димов Георгиев

Живка Ганчева Василева

Мирослав Георгиев Сотиров

Ралица Николаева Николова

Ралица Николаева Петрова

Милена Цветанова Лекова

Стефан Кирилов Кирилов

Николай Галинов Бочев

„Движение за права и свободи – Ново начало“

Йордан Кирилов Цонев

Ерджан Себайтин Ебатин

Ертен Белгинова Анисова

Нурай Ахмед Басри

Светлана Вълчева Табакова

Юсмен Шакир Юсмен

Ридван Ърфан Адем

Столе Зафироски

Али Бекиров Хасанов

Алит Ибрям Алит

Юнуз Мустафа Юнуз

Георги Василев Георгиев

Айдън Мустафа Байрам

Мехмед Хасанов Хасанов

Мехмед Хасанов Мехмедов

Мехтил Себайдин Ибрям

Евгин Мюрселов Незиров

Димитър Генчев Димитров

Шенай Нури Шабанова

Ефкан Сезгин Назиф

Васил Георгиев Алексиев

Октай Мемиш Мустафов

Ивелина Георгиева Недялкова

Алеко Тодоров Атанасов

Шериф Насбединов Шерифов

Нина Василева Великова

Елена Данаилова Станева

Сюлейман Исмет Сюлейман

Манол Росенов Георгиев

Румен Тихомиров Самуилов

Златко Янакиев Златев

„АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Хюсни Осман Адем

Месут Ердинч Рушид

Наил Бекир Наил

Сали Сунай Лютфи

Айше Мехмед Кадир

Бейти Изетов Ахмедов

Зюляй Сезгин Исмаил

Илхан Исмаилов Салимов

Светослав Байчев Баев

Илияна Ивалинова Арсенова

Есма Садетелин Ахмед

Шефкет Муталиб Шевкет

Халил Рахим Халил

Ахмед Ахмед Идриз

Неджвет Бехчет Шакир

Ердал Ердинч Ахмед

Сечкин Халил Мехмед

Мехрун Исмаил Хюсеин

Мудаим Юсменов Салимов

Реджеб Неждетов Расимов

Юсеин Асанов Ахмедов

Хожгюл Риза Мехмедова

Юсню Османов Мусов

Ведат Ахмет Сакаллъ

БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

Борислав Гуцанов Гуцанов

Павел Енев Раличков

Десислав Петров Тасков

Силвия Мариянова Димитрова

Георги Недков Кючуков

Дияна Валентинова Карамфилова

Тодор Николаев Николов

Иван Борисов Великов

Звезделина Илиянова Илиева

Милен Банков Гочев

Николай Николаев Добрев

Магдалена Антонова Парчева

Христо Веселинов Василев

Валентина Стоянова Велчева-Данева

Славчо Емилов Топалов

Ана Кънчева Костадинова

Зоя Божидарова Сердарова

Йордан Стоянов Марков

Татяна Добромирова Тодорова

Боянка Борисова Петрова

Габриела Владкова Цветкова

Милен Василев Събев

Евгени Йорданов Колев

Ивайло Константинов Пехливанов

Добринка Ангелова Иванова

Николай Великов Иванов

Росен Георгиев Георгиев

„МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ“

Николай Стефанов Радулов

Никола Валериев Тодоров

Господин Илиянов Йовчев

Валентина Павлова Павлова

Лили Михайлова Брезоева

Борислава Георгиева Борисова

Ивайло Миленов Желев

Христо Иванов Узунов

Татяна Ванева Гайдарджиева-Колева

Димитър Радославов Добрев

Калоян Балинов Балинов

Димитър Георгиев Георгиев

Веселин Стоянов Георгиев

Велин Георгиев Великов

Калоян Петков Петков

Красимир Димчев Дончев

„СИНЯ БЪЛГАРИЯ“

Петър Стефанов Москов

Георги Веселинов Цонев

Снежина Пламенова Желязкова

Юлиан Вълканов Чемширов

Димитър Георгиев Василев

Борислав Христов Борисов

Тодорка Георгиева Василева

Георги Александров Александров

Валентин Асенов Давидов

Мая Иванова Палиева

„БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“

Младен Йорданов Станев

Виктор Миронов Ценов

Тома Георгиев Томов

Димо Димов Белчев

Йордан Младенов Станев

Атай Бейжет Казаков

Георги Георгиев Юговски

Назире Алиева Ахмедова

Йорданка Георгиева Дудунска

Тодор Александров Александров

Анелия Василева Мнацаканян

Ейваз Юсуф Илияз

Ангел Диянов Димитров

„ГЛАС НАРОДЕН“

Веселин Асенов Белоконски

Александър Христов Демирев

Елисавета Петрова Колева-Енчева

Анелия Богомилова Сестримска

Симеон Георгиев Златарев

Искра Ангелова Димитрова

Стефан Борисов Кралчев

Силвия Володиева Банкова-Петкова

Йордан Георгиев Ганчев

Николай Колев Диков

Валери Йорданов Ангелов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Иван Димитров Казаков

Стоян Стойчев Стойков

Златинка Костадинова Иванова

Аделина Георгиева Желева

Светла Иванова Димитрова

Георги Иванов Димов

Васил Петков Славчев

Николай Валериев Николов

Атанас Стоянов Атанасов

Анабел Светославова Стойкова

Надежда Христова Славчева

Дороти Иванова Казакова

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Валентин Александров Сурталов

Даниела Рачева Тоскова

Пламен Ангелов Ангелов

Николай Георгиев Шиков

Борислав Вълев Божинов

Калоян Пламенов Георгиев

„РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Владимир Цеков Христов

Генко Господинов Тенев

Диана Любомирова Белинова

Владимир Любенов Стойнев

Ваня Страхилова Попова

Надежда Костадинова Парушева

Илия Димитров Въчев

Ивайло Тодоров Георгиев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Дарина Недева Тодорова

Радка Маринова Душева

Любен Иванов Станоев

Димитричка Георгиева Мирчева

Здравко Симеонов Симеонов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

Наум Асенов Наумов

Боян Стефанов Жинов

Станислав Любомиров Чотуков

Христо Огнянов Христов

Гергана Димитрова Попова

Кирил Костадинов Чинов

Боян Богданов Боев

Александър Младенов Михайлов

Младен Сашков Михайлов

Ангел Ангелов Благов

Ивайло Пламенов Христов

Детелин Миронов Кюркчиев

Ивайло Огнянов Лазаров

Валентин Христов Коцаков

Петър Стоянов Дамянов

„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

Богдан Христев Богданов

Александър Василев Павлов

Любен Цветанов Ценов

Георги Димитров Чипов

Антон Петров Петров

„АТАКА“

Волен Николов Сидеров

Томи Николов Томов

Красен Маргаритов Проданов

Александър Георгиев Атанасов

Илия Христов Йовчев

Маргарита Димитрова Проданова

Зоя Димитрова Петрова

Ивайло Петров Люцканов

Чавдар Благойчев Петров

Светлин Златков Методиев

Николай Николаев Джуров

Трифон БояновИванов

Елена Стоянова Бонзукова

Николай Драшков Далеков

Стоян Димитров Стоянов

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА

Валентина Йорданова Пръвчева

Донка Вълева Вълева

Петьо Панайотов Петков

„КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“

Павел Любомиров Миланов

Любена Миткова Начева-Григорова

Георги Иванов Георгиев

Ася Иванова Иванова

Герчо Илиев Цачев

Йордан Христов Колев

„БУЛГАРИ“

Николай Христов Колев

Александър Иванов Атанасов

Димитър Андонов Димитров

„ПРАВОТО“

Стоян Киров Стоянов

Силвия Стоянова Таскова

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ

Вилиян Кръстев Кръстев

Валентин Димитров Събков

„БРИГАДА“

Петър Евтимов Евтимов

„МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ“

Ива Ивайлова Дражева

„ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ /ДОСТ/

Тодор Йорданов Иванов

Севин Ахмедов Зейнулов

Гриша Константинов Георгиев

„СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ“

Радослав Милев Кацаров

Нели Рускова Петрова

Стоил Димитров Митев

Росица Илиева Стоева

Яни Бойков Петров

Йордан Красимиров Йорданов

Димитър Йорданов Христов

Дима Николаева Христова

Моника Руменова Петрова

Николай Наков Наков - независим кандидат

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