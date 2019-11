Палестински бойци подложиха Израел на ракетен обстрел

Редактор: Иван Гошев

Територията на Израел беше подложена на масов ракетен обстрел от палестински бойци след унищожаването на един от техните лидери в ивицата Газа.

На първо място бяха засегнати южните и централни райони на страната. Жителите на Израел публикуват множество видеоклипове на летящи ракети и експлоатация на системите за противовъздушна отбрана, пише Life.ru.

Повечето от ракетите бяха успешно прихванати от системата за противовъздушна отбрана „Железен купол“. Те бяха свалени все още във въздуха на безопасно разстояние от хората и инфраструктурата.

Няколко ракети обаче преодоляха системите за противовъздушна отбрана. Един от тях падна на магистрала край село Сдот Негев. Няма съобщения за жертви или жертви.

Сирени предупредиха за заплахата от ракетна атака от бойци в градовете. Жителите чакаха обстрели в бомбени убежища.

Според израелските сили за отбрана от ивицата Газа са изстреляни поне 50 ракети, около 20 от които са прихванати от Железния купол.

WATCH: At least 50 rockets were fired from #Gaza to #Israel this morning. Rocket sirens were heard in Tel Aviv.



Millions of Israelis were under attack today. Tell the world! pic.twitter.com/4USi4Szwcv