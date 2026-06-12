Палестинският футболен шеф заяви, че не му е била издадена виза за САЩ за Световното първенство

Пиксабей

Председателят на Палестинската футболна асоциация (ПФА) Джибрил Раджуб в момента се намира в Мексико Сити, където очаква разрешение за влизане в САЩ за събития, свързани със Световното първенство по футбол през 2026 г.

Въпреки че е акредитиран, Раджуб е сред няколкото международни футболни функционери, на които е отказана виза за САЩ или които все още очакват одобрени, пише "Индипендънт", предаде бТВ.

Джибрил Раджуб присъства на откриващия мач между Мексико и Южна Африка в четвъртък. Той изрази своето разочарование, заявявайки: „Не смятам, че е справедливо да се използва или злоупотребява с правото на всички футболисти по целия свят да присъстват и да им се отказва това право.“

Въпреки че палестинският отбор не се класира за Световното първенство, ФИФА традиционно отправя покани към председателите на футболните федерации по целия свят, представяйки това събитие, което се провежда на всеки четири години, като празник на международното единство.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви миналата година, че „всички ще бъдат добре дошли в Канада, Мексико и САЩ за Световното първенство по футбол догодина.“

Въпреки това САЩ отказаха достъп на делегати от различни държави, сред които съдия от Сомалия и фотограф, пътуващ с отбора на Ирак.

Инфантино призна тази седмица, че ФИФА е опитала да разреши проблемите с визите, но каза, че не може да се противопостави на правителството на САЩ.

„Трябва да уважаваме факта, че не сме крале на света, които могат да управляват правителствата и полицейските сили“, каза той пред репортери.

Държавният департамент на САЩ не е коментирал статуса на визата на Раджуб. Миналата година той въведе нови ограничения за притежателите на палестински паспорти, особено за тези, които са наети от Палестинската автономна власт, и по-специално отмени визата на палестинския президент Махмуд Абас за участие в Общото събрание на ООН през септември миналата година.

Джибрил Раджуб и други палестински футболни функционери постоянно твърдят, че Израел нарушава правилата, като позволява на отбори от селища в окупирания Западен бряг да играят в националната си лига.

Те призоваха ФИФА да наложи санкции на Израел, като посочиха ограниченията върху придвижването на палестинските играчи и значителните щети по спортните съоръжения в ивицата Газа, където според асоциацията 80% от тях са унищожени, а най-малко 565 играчи са загинали.

Миналия месец Раджуб отказа да си стисне ръката с председателя на израелската футболна федерация по молба на Инфантино, като заяви, че такъв жест няма да излекува раните, а напротив, ще „оправдае действията на Израел“.

Той също така подчерта, че Русия, когато беше домакин на Световното първенство по футбол през 2018 г., не наложи подобни визови ограничения на поканените участници.

Редактор "Екип на Петел",

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