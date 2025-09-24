Пълна каша в "Игри на волята": Капитан номинира себе си

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Невероятна каша се забърка при Лечителите в "Игри на волята". водещата Ралица Паскалева край огъня.

Тази вечер племето на зелените, което е разкъсвано от неразбирателства, трябваше да избере трима от своите воини, които да изпрати на елиминационна битка.

Преди третия решаващ глас от капитана с най-много номинации бяха д-р Петров и Лъчезар - с по 4.

С по 3 пък бяха самия капитан д-р Пекин и Карина. До това се стигна след като женската коалиция си направи сметки, но както се оказа без кръчмаря, че може да бъдат номинирани само мъже. Д-р Петров обаче ги постави в почти патова ситуация - така капитанът Пекин трябваше да гласува срещу себе си или срещу коалиционния си партньор Карина.

Ситуацията бе достойна за разиграване от виртуозен шахматист.

Тук нервите на Пекин не издържаха и тя номинира себе си, като по този начин ще трябва да се яви и на капитанска битка, и на елиминационна.

Иначе днес един от бедстващото племе на Победителите ще заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”. Легендарно изпитание за издръжливост, превърнало се в истински символ на волята за победа след рекордното представяне на миналогодишния финалист Раду Шуляк, ще предизвика изгнаниците от Блатото.

Зрелищна битка очаква и отборите на Феномените и Завоевателите, които ще се борят за спасение. Обитателите на Резиденцията ще опитат да продължат своя победен ход, докато Жълтите ще направят всичко възможно да избегнат трета поредна среща с водещата Ралица Паскалева край огъня.

