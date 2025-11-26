Пълна обсада, депутатите ще спят в Партийния дом

Булфото

Нека да се хванем за ръце около сградата на парламента, за да е ясно, че ние хвърляме бутилките, призова Асен Василев

Напрежението пред сградата на Народното събрание в София не стихва. Преди минути председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се закани, че колегите му, които не са се съобразили с волята на народа и са гласували за повишаване на данъчната и на осигурителната тежест, ще се наложи да си подремнат не у дома, а на депутатските банки.

„Нека да се хванем за ръце около сградата на парламента, за да е ясно, че ние хвърляме бутилките и за да защитим правото на всички нас от хората в парламента, които днес го поругаха“, заяви Василев.

„Днес те казаха, че не ги е страх от вас и че ще излязат сред хората, обаче се крият там като мишки всичките. Организирали са провокатори, които се опитват да окървавят протеста. Затова искам да ви помоля за нещо“, добави той.

Опозиционният лидер призова протестиращите да продължат с живата верига около сградата. „Това е начинът протестът да остане мирен и никой да не каже, че ние провокираме безредиците. Нека е ясно, че тези хора, които днес не ви чуха, ще нощуват в тази сграда“, каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!