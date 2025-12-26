Пълни хижи и хотели останаха без ток след снега в Осоговската планина

Снимка: Фейсбук, Ски център Осогово

До 40 сантиметра e навалелият сняг по Осоговската планина, базите и хижите обаче са без ток, казаха за БНР днес по обяд съдържатели на туристически обекти в планината.

От електропреносното дружество уверяват, че електрозахранването ще се възстанови до три-четири дни, каза наемателят на един от хотелите в Осогово.

Собствениците и наематели на хотелите по Осоговската планина заявиха за БНР, че обектите са пълни с посетители - така е още преди Бъдни вечер.

От вчера обаче спрял токът - има паднали три електрически стълба и дървета, чието отстраняване ще отнеме дни.

Засега решението е използване на агрегат, за който непрекъснато се качва гориво - нафта или бензин, разказа хотелиер, чийто комплекс е зает на 100 процента за празниците.

Решението е електропроводите в планината да се вкопаят, добави той.

