Пълни хижи и хотели останаха без ток след снега в Осоговската планина
Снимка: Фейсбук, Ски център Осогово
До 40 сантиметра e навалелият сняг по Осоговската планина, базите и хижите обаче са без ток, казаха за БНР днес по обяд съдържатели на туристически обекти в планината.
От електропреносното дружество уверяват, че електрозахранването ще се възстанови до три-четири дни, каза наемателят на един от хотелите в Осогово.
Собствениците и наематели на хотелите по Осоговската планина заявиха за БНР, че обектите са пълни с посетители - така е още преди Бъдни вечер.
От вчера обаче спрял токът - има паднали три електрически стълба и дървета, чието отстраняване ще отнеме дни.
Засега решението е използване на агрегат, за който непрекъснато се качва гориво - нафта или бензин, разказа хотелиер, чийто комплекс е зает на 100 процента за празниците.
Решението е електропроводите в планината да се вкопаят, добави той.
