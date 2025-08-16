Пълно лунно затъмнение на7 септември

Снимка: Пиксабей, илюстративна

На 7 септември 2025 г. ще има пълно лунно затъмнение, известно още като „Кървава луна“ — явление, при което Луната потъмнява и придобива червеникав оттенък. Това ще е второто пълно лунно затъмнение за годината (след март) и част от серията Saros 128.

Какво ще се вижда от България?

В България Луната ще изгрее около 19:46 ч., когато пълното затъмнение вече е започнало и Луната е била ниско на хоризонта.

Ще можете да наблюдавате само крайната фаза на затъмнението, след като Луната се издигне достатъчно.

В София и други български градове затъмнението ще бъде напълно видимо, но нищо няма да изпуснем, предава meteobalkans.com.

Очакваното затъмнение, ще е най-дългото пълно лунно затъмнение от 2022 г. насам, с богата червеникава визуална фаза и продължителност около 82 минути.

Разположено е около 2.6 дни преди Луната да достигне перигея — най-близката точка до Земята, което я прави да изглежда малко по-голяма от обикновено.

