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Пълномащабно антитерористично учение се проведе в Габрово.

В занятието участваха служители на МВР, Спешна помощ, ДНС 112, областната администрация и на общината.

Сценарият включваше нападение с хладно оръжие, издирване на извършители, заложническа криза и специализирана операция по освобождаване на заложници и неутрализиране на нападателите;

Целта на тренировката беше да се провери готовността за реакция при терористична заплаха и взаимодействието между институциите при възникване на кризисни ситуации;

Учението потвърди добрата координация и способността на участващите структури да реагират адекватно в динамична обстановка;

Редактор "Екип на Петел",

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