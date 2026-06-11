Пълномащабно антитерористично учение се проведе в Габрово
Кадър Фб
Пълномащабно антитерористично учение се проведе в Габрово.
В занятието участваха служители на МВР, Спешна помощ, ДНС 112, областната администрация и на общината.
Сценарият включваше нападение с хладно оръжие, издирване на извършители, заложническа криза и специализирана операция по освобождаване на заложници и неутрализиране на нападателите;
Целта на тренировката беше да се провери готовността за реакция при терористична заплаха и взаимодействието между институциите при възникване на кризисни ситуации;
Учението потвърди добрата координация и способността на участващите структури да реагират адекватно в динамична обстановка;
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